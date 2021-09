Esame avvocato 2021: Ministero della Giustizia verso la doppia prova orale (Di giovedì 23 settembre 2021) Esame avvocato 2021 verso la prosecuzione della doppia prova orale. La modalità di verifica dei requisiti e delle competenze indispensabile per accedere all’Ordine professionale sembra non includere anche per quest’anno la verifica scritta. L’ipotesi emerge da una nuova nota pubblicata dal Ministero della Giustizia e risalente allo scorso 18 settembre. All’interno si sottolinea l’ipotesi di modifica delle modalità di svolgimento per il protrarsi della pandemia. Già lo scorso anno l’emergenza coronavirus aveva reso necessario pensare a nuove modalità di verifica dei requisiti. I tecnici del Ministero stanno controllando quali sono le possibilità pratiche di esecuzione ... Leggi su notizieora (Di giovedì 23 settembre 2021)la prosecuzione. La modalità di verifica dei requisiti e delle competenze indispensabile per accedere all’Ordine professionale sembra non includere anche per quest’anno la verifica scritta. L’ipotesi emerge da una nuova nota pubblicata dale risalente allo scorso 18 settembre. All’interno si sottolinea l’ipotesi di modifica delle modalità di svolgimento per il protrarsipandemia. Già lo scorso anno l’emergenza coronavirus aveva reso necessario pensare a nuove modalità di verifica dei requisiti. I tecnici delstanno controllando quali sono le possibilità pratiche di esecuzione ...

