Era uno dei personaggi più amati della televisione italiana mentre oggi.. (Foto) (Di giovedì 23 settembre 2021) Foto a fine articolo. È stato il perfido e magnetico Hermann Ludovici in "Orgoglio" ma anche il maldestro e simpatico Romeo in "Commesse", lo abbiamo apprezzato anche nel ruolo del "Secco" in "Anna e i cinque". È Franco Castellano e per un decennio e più è stato quasi sempre il "cattivo" per eccellenza delle fiction della Rai. Attore che a teatro esprime a pieno il suo grande talento e la sua grande formazione, si è consacrato poi al cinema e alla televisione proprio a partire da quel "Commesse" che tanto successo gli ha regalato in seguito. La carriera di Franco Castellano. Nato in Friuli, nel paese di San Vito al Tagliamento, oggi vive nelle Marche a Serra Sant'Abbondio. Studia recitazione diplomandosi presso l'Accademia nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, frequenta i principali stage di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 settembre 2021)a fine articolo. È stato il perfido e magnetico Hermann Ludovici in "Orgoglio" ma anche il maldestro e simpatico Romeo in "Commesse", lo abbiamo apprezzato anche nel ruolo del "Secco" in "Anna e i cinque". È Franco Castellano e per un decennio e più è stato quasi sempre il "cattivo" per eccellenza delle fictionRai. Attore che a teatro esprime a pieno il suo grande talento e la sua grande formazione, si è consacrato poi al cinema e allaproprio a partire da quel "Commesse" che tanto successo gli ha regalato in seguito. La carriera di Franco Castellano. Nato in Friuli, nel paese di San Vito al Tagliamento,vive nelle Marche a Serra Sant'Abbondio. Studia recitazione diplomandosi presso l'Accademia nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, frequenta i principali stage di ...

