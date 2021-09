Enrico Casella | “Nuovo Codice? Non si scosta dal vecchio Alle Olimpiadi 2024 squadra con 5 ragazze | Italia tra le grandi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 settembre 2021), Direttore Tecnico della Nazionalena di ginnastica artistica femminile, ha rilasciato una lunga intervista a Ginnasticomania, programma condotto da Chiara Sani. Nella prima parte si era soffermato sul futuro di Vanessa Ferrari, ribadendo l’intenzione di andare avanti. Nella seconda parte della lunga chiacchierata ha toccato altri interessanti punti e ha parlato delle attuali potenzialità dell’: “Sulla mia volontà di fare ancora meglio non c’è dubbio. Ci si prova, non è detto che ci si riesca, l’importante è crederci. Vanessa ha dimostrato che credendoci si può ottenere: se non riesci a immaginare queste cose non le farai mai, se non immagini di poter salire su quei gradini e prendere quelle medaglie allora non lo farai mai. Per sentirsi all’altezza bisogna però lavorare, la consapevolezza di ...