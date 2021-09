Energia, il taglio alle bollette della luce c’è ma non per tutti. Iva sul gas abbassata al 5% (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. A tal scopo vengono stanziati 2,5 miliardi di euro che verranno usati per tagliare i costi fissi. Per tutti gli utenti l’Iva sul gas oggi prevista al 10 e al 22%, a seconda del consumo, viene abbassata al 5%. Una riduzione che vale per l’ultimo trimestre del 2021, da ottobre a dicembre. Le nuove misure sull’elettricità intervengono invece a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del “bonus Energia”. Si tratta, viene spiegato, di nuclei che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui, nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli), percettori di reddito o pensione di cittadinanza, utenti in gravi condizioni di salute. “Per costoro – si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per ildelledie gas. A tal scopo vengono stanziati 2,5 miliardi di euro che verranno usati per tagliare i costi fissi. Pergli utenti l’Iva sul gas oggi prevista al 10 e al 22%, a seconda del consumo, vieneal 5%. Una riduzione che vale per l’ultimo trimestre del 2021, da ottobre a dicembre. Le nuove misure sull’elettricità intervengono invece a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del “bonus”. Si tratta, viene spiegato, di nuclei che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui, nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli), percettori di reddito o pensione di cittadinanza, utenti in gravi condizioni di salute. “Per costoro – si ...

