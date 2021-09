Empoli Bologna (probabili formazioni e Tv) (Di giovedì 23 settembre 2021) Gara valida per la sesta giornata della Serie A 21/22. I toscani hanno riassaporato il successo dopo diverse gare senza vittoria. Il Bologna non è andato oltre un pareggio nell’ultima gara di campionato. Gara salvezza che però potrebbe essere un’occasione per i felsinei per avvicinare la zona europea. Empoli Bologna si giocherà domenica 26 aprile presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. Come arrivano le squadre? Nell’ultimo turno di campionato i toscani hanno espugnato la Sardegna Arena contro il Cagliari. Uno 0-3 rotondo che lascia ottime sensazioni per il futuro. La squadra di Andreazzoli ha disputato davvero una grandissima gara, trascinata dalla coppia Pinamonti-Di Francesco e da un tandem Stulac-Henderson a centrocampo sugli scudi. L’Empoli è squadra vera, questa larga vittoria potrebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Gara valida per la sesta giornata della Serie A 21/22. I toscani hanno riassaporato il successo dopo diverse gare senza vittoria. Ilnon è andato oltre un pareggio nell’ultima gara di campionato. Gara salvezza che però potrebbe essere un’occasione per i felsinei per avvicinare la zona europea.si giocherà domenica 26 aprile presso lo stadio Carlo Castellani di. Come arrivano le squadre? Nell’ultimo turno di campionato i toscani hanno espugnato la Sardegna Arena contro il Cagliari. Uno 0-3 rotondo che lascia ottime sensazioni per il futuro. La squadra di Andreazzoli ha disputato davvero una grandissima gara, trascinata dalla coppia Pinamonti-Di Francesco e da un tandem Stulac-Henderson a centrocampo sugli scudi. L’è squadra vera, questa larga vittoria potrebbe ...

