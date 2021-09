Elezioni in Germania, chi è Olaf Scholz, il socialdemocratico favorito per il post Merkel (Di giovedì 23 settembre 2021) È Olaf Scholz, attuale vice cancelliere e ministro delle Finanze, il candidato socialdemocratico che correrà per l’Spd alle Elezioni in Germania. Il 26 settembre i cittadini tedeschi saranno chiamati alle urne per decidere che volto avrà il Paese dopo 16 anni di Angela Merkel al comando. Un passo importante in un momento particolarmente delicato per il Paese, tra pandemia di Coronavirus, crisi dei rifugiati in Afghanistan ed equilibri complicati con la Russia. Secondo gli ultimi dati, il 67% degli elettori prevede che sarà Scholz a guidare il nuovo Bundestag (il Parlamento federale), contro il 16% raccolto da Armin Laschet, il candidato della Cdu/Csu, e il 2% da Annalena Baerbock, candidata dei Verdi. Se dovesse vincere, sarà il primo cancelliere dell’Spd della ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) È, attuale vice cancelliere e ministro delle Finanze, il candidatoche correrà per l’Spd allein. Il 26 settembre i cittadini tedeschi saranno chiamati alle urne per decidere che volto avrà il Paese dopo 16 anni di Angelaal comando. Un passo importante in un momento particolarmente delicato per il Paese, tra pandemia di Coronavirus, crisi dei rifugiati in Afghanistan ed equilibri complicati con la Russia. Secondo gli ultimi dati, il 67% degli elettori prevede che saràa guidare il nuovo Bundestag (il Parlamento federale), contro il 16% raccolto da Armin Laschet, il candidato della Cdu/Csu, e il 2% da Annalena Baerbock, candidata dei Verdi. Se dovesse vincere, sarà il primo cancelliere dell’Spd della ...

