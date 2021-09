Elettra Lamborghini sotto shock: “non mi era mai successo prima!” (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ereditiera vittima di un attacco al suo fondoschiena! Ecco cosa è successo Elettra Lamborghini sotto shock per un attacco inaspettato al suo fondoschiena, per anni difeso, mostrato ed osannato dalla stessa showgirl. Sui suoi canali social, il racconto di quanto è accaduto “Non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi. Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro. Bhè, non mi morde una chiappa. Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male…”. Poi aggiunge: “Di solito mi saltano addosso, cioè mi amano… Mi ha morso una chiappa… Un male bestia”. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ereditiera vittima di un attacco al suo fondoschiena! Ecco cosa èper un attacco inaspettato al suo fondoschiena, per anni difeso, mostrato ed osannato dalla stessa showgirl. Sui suoi canali social, il racconto di quanto è accaduto “Non potete capire cosa mi èstamattina ragazzi. Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro. Bhè, non mi morde una chiappa. Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male…”. Poi aggiunge: “Di solito mi saltano addosso, cioè mi amano… Mi ha morso una chiappa… Un male bestia”. L'articolo 361magazine.

Advertising

hauntedIeigh : omg alla festa Ruby si era vestita da Elettra Lamborghini ?? - Anto_Cintu : Lady Gaga ---> Elettra Lamborghini #StarInTheStar - ivic49824555 : RT @MMaXXprIIme: Incidente per Elettra Lamborghini: un cane le morde una chiappa. Sicuramente era il cane della Cirinnà che cercava di port… - Debina87 : RT @LucaCappaii: L'estate non finisce finché Pistolero di Elettra Lamborghini non passa di moda, l'ho deciso io e purtroppo è così. - GianandreaGorla : RT @MMaXXprIIme: Incidente per Elettra Lamborghini: un cane le morde una chiappa. Sicuramente era il cane della Cirinnà che cercava di port… -