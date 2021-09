Eitan, prima udienza a Tel Aviv per riportarlo in Italia. Il giudice è una donna (Di giovedì 23 settembre 2021) Si preannuncia una ”udienza particolarmente tesa” e tempestosa quella di questa mattina al Tribunale della famiglia di Tel Aviv dove si discuterà della custodia di Eitan Biran, 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, rapito dal nonno Shmuel Peleg che lo ha sottratto alla zia Aya Biran, alla quale il giudice tutelare Italiano aveva affidato il piccolo, e lo ha portato in Israele illegalmente con una fuga rocambolesca dall’Italia attraverso la Svizzera utilizzando prima un’auto presa a noleggio e, poi, un volo privato da Lugano. Il quotidiano israeliano Maariv, spiega che questa mattina ”verrà chiarita l’istanza presentata dalla zia di Eitan, 6 anni, che chiede il suo immediato rientro in Italia”. In aula Shmuel Peleg e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Si preannuncia una ”particolarmente tesa” e tempestosa quella di questa mattina al Tribunale della famiglia di Teldove si discuterà della custodia diBiran, 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, rapito dal nonno Shmuel Peleg che lo ha sottratto alla zia Aya Biran, alla quale iltutelareno aveva affidato il piccolo, e lo ha portato in Israele illegalmente con una fuga rocambolesca dall’attraverso la Svizzera utilizzandoun’auto presa a noleggio e, poi, un volo privato da Lugano. Il quotidiano israeliano Maariv, spiega che questa mattina ”verrà chiarita l’istanza presentata dalla zia di, 6 anni, che chiede il suo immediato rientro in”. In aula Shmuel Peleg e ...

