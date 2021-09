Eitan, il bimbo trattato come un pacco: tre giorni con la zia, tre giorni con il nonno che lo ha rapito (Di giovedì 23 settembre 2021) trattato come un pacco postale dalla giustizia israeliana, Eitan Biran, il bimbo di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, dovrà passare, fino all’8 di ottobre, quando si tornerà in aula “per la fase istruttoria”, tre giorni con il nonno, Shmuel Peleg, che lo ha rapito in Italia, sottraendolo alla zia Aya Biran, a cui era stato affidato, e tre giorni con quest’ultima arrivata dall’Italia per la prima udienza del processo originato dalla sua istanza presentata per riavere il piccolo. Inizialmente era stata fatta filtrare dall’udienza a porte chiuse nel Tribunale di Tel Aviv di un’intesa fra le parti, fra la zia, Aya Biran, a cui era stato sottratto e che viveva stabilmente in Italia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021)unpostale dalla giustizia israeliana,Biran, ildi 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, dovrà passare, fino all’8 di ottobre, quando si tornerà in aula “per la fase istruttoria”, trecon il, Shmuel Peleg, che lo hain Italia, sottraendolo alla zia Aya Biran, a cui era stato affidato, e trecon quest’ultima arrivata dall’Italia per la prima udienza del processo originato dalla sua istanza presentata per riavere il piccolo. Inizialmente era stata fatta filtrare dall’udienza a porte chiuse nel Tribunale di Tel Aviv di un’intesa fra le parti, fra la zia, Aya Biran, a cui era stato sottratto e che viveva stabilmente in Italia ...

