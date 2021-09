Eitan, al via la prima udienza. Ecco chi è il giudice del caso (Di giovedì 23 settembre 2021) I nonni e gli zii paterni si contendono in aula la custodia del bambino. Le difese affidate al legale di Netanyahu e al presidente dell''Ordine israeliano. Il processo si giocherà su "residenza abituale" del bambino e sulla "responsabilità genitoriale" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) I nonni e gli zii paterni si contendono in aula la custodia del bambino. Le difese affidate al legale di Netanyahu e al presidente dell''Ordine israeliano. Il processo si giocherà su "residenza abituale" del bambino e sulla "responsabilità genitoriale"

