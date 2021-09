Eitan, accordo tra le famiglie dopo la prima udienza (Di giovedì 23 settembre 2021) Eitan, accordo tra le famiglie: il bambino starà ogni tre giorni con entrambi i rami fino alla prossima udienza fissata per l’8 ottobre Eitan (foto Facebook)Oggi presso il tribunale di Tel Aviv si è svolta la prima udienza in merito alla contesa per il piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto nella strage del Mottarone dello scorso 23 maggio e conteso tra il ramo italiano e quello israeliano della sua famiglia. Era stato affidato alla zia paterna, residente nel Pavese, ma sabato 10 settembre il nonno materno Shmuel Peleg lo ha prelevato per una visita per poi portarlo in Israele: ora l’uomo con la moglie è indagato per sequestro di persona. Ma un primo accordo ora c’è stato. La prossima udienza è fissata ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021)tra le: il bambino starà ogni tre giorni con entrambi i rami fino alla prossimafissata per l’8 ottobre(foto Facebook)Oggi presso il tribunale di Tel Aviv si è svolta lain merito alla contesa per il piccolo, l’unico sopravvissuto nella strage del Mottarone dello scorso 23 maggio e conteso tra il ramo italiano e quello israeliano della sua famiglia. Era stato affidato alla zia paterna, residente nel Pavese, ma sabato 10 settembre il nonno materno Shmuel Peleg lo ha prelevato per una visita per poi portarlo in Israele: ora l’uomo con la moglie è indagato per sequestro di persona. Ma un primoora c’è stato. La prossimaè fissata ...

Advertising

annacapurso : RT @Tg3web: Eitan Biran resterà per almeno 15 giorni in Israele, un po' con la famiglia del nonno materno che lo ha portato via dall'Italia… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Eitan Biran resterà per almeno 15 giorni in Israele, un po' con la famiglia del nonno materno che lo ha portato via dall'Italia… - LiveSicilia : Eitan, le famiglie si divideranno il tempo da passare col bimbo - infoitinterno : Caso Eitan, legali famiglia Biran: “Le famiglie hanno accettato un accordo, prossima udienza 8 ottobre” - antonie85321896 : RT @Tg3web: Eitan Biran resterà per almeno 15 giorni in Israele, un po' con la famiglia del nonno materno che lo ha portato via dall'Italia… -