Advertising

PalermoToday : Ecco Updrive, il nuovo servizio di noleggio a lungo termine: la start up palermitana accelera verso il futuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Updrive

PalermoToday

è un operatore nazionale di noleggio a lungo, medio e breve termine, che si distingue per prestazioni elevate, cura nei dettagli e costante rinnovamento - dice Gianmarco Mallo, ...è un operatore nazionale di noleggio a lungo, medio e breve termine, che si distingue per prestazioni elevate, cura nei dettagli e costante rinnovamento - dice Gianmarco Mallo, ...Strizzare l'occhio all'ambiente per accelerare verso il futuro. E' questo il senso e la mission di Updrive, la start up palermitana che si occupa di noleggio di auto a lungo, medio e breve termine. In ...L’iniziativa rientra nell’ambito del monitoraggio predisposto dagli assessorati regionali alla Salute e all’Istruzione e formazione professionale, attraverso la somministrazione a campione di test sal ...