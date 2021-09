Ecco il Gratta e Vinci da mezzo milione rubato a Napoli, anziana incasserà la vincita tra qualche giorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La signora di Napoli che aveva acquistato il Gratta e Vinci da mezzo milione di euro, che le era stato rubato da un uomo che aveva tentato di estorcerle la metà della Vincita, finalmente – dopo l’arresto dell’impostore e varie peripezie – potrà incassare la somma. Lo ha reso noto l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli che proprio oggi ha recuperato il tagliando, dopo il dissequestro da parte della procura di Napoli, avviando immediatamente le procedure per il pagamento di quanto dovuto alla 69enne che non ha ceduto al ricatto del ladro. I fatti risalgono agli inizi di settembre quando in una tabaccheria di via Materdei, a Napoli, Gaetano Scutellaro, 57 anni, si è impossessato del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– La signora diche aveva acquistato ildadi euro, che le era statoda un uomo che aveva tentato di estorcerle la metà dellata, finalmente – dopo l’arresto dell’impostore e varie peripezie – potrà incassare la somma. Lo ha reso noto l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli che proprio oggi ha recuperato il tagliando, dopo il dissequestro da parte della procura di, avviando immediatamente le procedure per il pagamento di quanto dovuto alla 69enne che non ha ceduto al ricatto del ladro. I fatti risalgono agli inizi di settembre quando in una tabaccheria di via Materdei, a, Gaetano Scutellaro, 57 anni, si è impossessato del ...

