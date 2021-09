Ecco come Google vuole migliorare il rapporto tra gli utenti e la pubblicità (Di giovedì 23 settembre 2021) Google annuncia una importante novità circa la pubblicità mostrate sui suoi prodotti migliorando la trasparenza tra inserzionisti e utenti L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 23 settembre 2021)annuncia una importante novità circa lamostrate sui suoi prodotti migliorando la trasparenza tra inserzionisti eL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

VanityFairIt : Born in USA proprio il #23settembre, del 1949. Per il grande Bruce Springsteen oggi sono 72 anni. A lui, e a tutte… - franzrusso : Ecco come funziona il sistema dei #video consigliati su #YouTube - #socialmedia #tech - lorepregliasco : Ecco, forse chi preconizzava disastri a luglio, e ancora prima a fine aprile quando furono decise le riaperture...… - MichelaRoi : RT @StartMagNews: Secondo la società di consulenza T-Commodity, il caso Evergrande non è simile a quello di Lehman Brothers. Il gruppo immo… - pocketcoffy1 : @OttoemezzoTW @g_albertini @paolomieli @Corriere @giuslat @ilariacapua @La7tv Chiedo come mai il giornalaio diffama… -