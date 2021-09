È stato identificato (e denunciato) il “tifoso” che ha insultato il portiere del Milan Maignan (Di giovedì 23 settembre 2021) Vive e lavora a Rovigo. È (anzi, era) iscritto allo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Castagnaro (in provincia di Verona). Fa l’operaio in una fabbrica in Veneto e, tra le altre cose, ricopre anche il ruolo di rappresentante sindacale. Insomma, si tratta di una persona che combatte (o almeno dovrebbe, per il suo ruolo) difendere gli altri dai soprusi chiedendo e lottando per le loro tutele. Questo è il ritratto di un “tifoso” bianconero. Di quel tifoso che si è reso protagonista degli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan, il portiere del Milan. Insulti a Maignan, identificato e denunciato il “tifoso” della Juventus Il video dei suoi insulti razzisti e delle continue bestemmie è diventato virale sui social e ha sollevato, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Vive e lavora a Rovigo. È (anzi, era) iscritto allo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Castagnaro (in provincia di Verona). Fa l’operaio in una fabbrica in Veneto e, tra le altre cose, ricopre anche il ruolo di rappresentante sindacale. Insomma, si tratta di una persona che combatte (o almeno dovrebbe, per il suo ruolo) difendere gli altri dai soprusi chiedendo e lottando per le loro tutele. Questo è il ritratto di un “” bianconero. Di quelche si è reso protagonista degli insulti razzisti nei confronti di Mike, ildel. Insulti ail “” della Juventus Il video dei suoi insulti razzisti e delle continue bestemmie è diventato virale sui social e ha sollevato, ...

