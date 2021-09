“É sempre mezzogiorno”: torta sole d’Ischia di Natalia Cattelani (Di giovedì 23 settembre 2021) La settimana volge al termine ed è Natalia Cattelani a festeggiare l’arrivo del week end con uno dei suoi dolci imperdibili, poiché goloso e semplicissimo. Oggi tocca ad una deliziosa torta al limone. Ecco la torta sole d’Ischia. Ingredienti 120 g burro, 160 g zucchero, 2 uova, scorza di 1 limone, 350 g farina 0, 50 g fecola di patate, 1 bustina di lievito per dolci Farcitura: 200 g robiola, 200 g formaggio spalmabile, 1 uovo, 80 g zucchero, scorza di limone, 2 cucchiai di succo di limone, 20 g amido di mais Copertura: 30 g fiocchi di cereali, scorza di 1 limone, 20 g mandorle Procedimento In una ciotola capiente, mettiamo la farina e la fecola (o tutta farina), meglio se setacciati, lo zucchero, il lievito per dolci setacciato, il burro morbido a pezzetti e la scorza grattugiata ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 23 settembre 2021) La settimana volge al termine ed èa festeggiare l’arrivo del week end con uno dei suoi dolci imperdibili, poiché goloso e semplicissimo. Oggi tocca ad una deliziosaal limone. Ecco la. Ingredienti 120 g burro, 160 g zucchero, 2 uova, scorza di 1 limone, 350 g farina 0, 50 g fecola di patate, 1 bustina di lievito per dolci Farcitura: 200 g robiola, 200 g formaggio spalmabile, 1 uovo, 80 g zucchero, scorza di limone, 2 cucchiai di succo di limone, 20 g amido di mais Copertura: 30 g fiocchi di cereali, scorza di 1 limone, 20 g mandorle Procedimento In una ciotola capiente, mettiamo la farina e la fecola (o tutta farina), meglio se setacciati, lo zucchero, il lievito per dolci setacciato, il burro morbido a pezzetti e la scorza grattugiata ...

