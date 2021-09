“É sempre mezzogiorno” | reginette verdi di Daniele Persegani

(Di giovedì 23 settembre 2021) Anche nel bosco, come in Riviera, ci si scatena con. Il cuoco emiliano arriva in cucina, con il suo carico di simpatia e deliziosi ingredienti, per preparare un primo piatto inedito: le. Ingredienti 100 g semola, 200 g farina 00, 3 uova, 30 g purea di spinaci 1 peperone rosso, 1 peperone giallo, 400 g seppioline, 1 limone, prezzemolo tritato, 100 g formaggio quark, sale e pepe, olio evo Procedimento Prepariamo la sfoglia, lavorando le farine, 00 e semola, con le uova e gli spinaci frullati fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per mezz’ora. Tiriamo la sfoglia non troppo sottile, quindi, con la rotella dentellata, ritagliamo delle pappardelle. Puliamo i peperoni e li tagliamo a pezzettoni, quindi li facciamo cuocere in padella ...

Nella puntata di oggi di È sempre Mezzogiorno il panificatore Fulvio Marino ha proposto la Pagnotta di farro bianco. Ecco gli ingredienti per l'impasto: Passiamo ora al procedimento della ricetta.