"É sempre mezzogiorno": pagnotta di farro bianco di Fulvio Marino (Di giovedì 23 settembre 2021) Fulvio Marino torna alle radici, all'essenziale, preparando uno dei pani più antichi, principe delle tavole degli antichi romani, la pagnotta di farro bianco. Ingredienti 1 kg farro bianco tipo 2, 700 g acqua fredda di frigorifero, 150 g lievito madre (o 6 g lievito di birra fresco), 22 g sale, 20 g olio evo Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina di farro bianco, il lievito madre, o quello di birra fresco sbriciolato, e gran parte dell'acqua, che dev'essere fredda di frigorifero. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l'acqua rimasta. Lavoriamo per qualche minuto e, ottenuto un impasto liscio, aggiungiamo l'olio a filo, lavorando il composto finché l'olio è stato assorbito.

