È morto Willie Garson, lo Stanford di Sex and the City. Il figlio lo ricorda così (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci sono pessime notizie per i fan di Sex and the City. Purtroppo, nelle ultime ore, è stata diffusa la notizia della morte di Willie Garson, conosciuto nella serie per aver interpretato Stanford. A dare l'annuncio è stato Nathen, il figlio adottivo dell'attore. Tramite un messaggio su Instagram ha dedicato al padre parole colme d'amore e di stima. È impossibile non commuoversi davanti al suo ricordo: Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te. Non sappiamo molto sulle cause della morte, ma sembra che Willie Garson fosse malato da tempo. Potrebbe interessarti: Fariba Tehrani torna a parlare di ...

