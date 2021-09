È morto Ninni Vaccarella | tre volte vincitore della Targa Florio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Èa 88 anni Nino, detto, il miglior pilota sicilianodi ben tre edizioni: nel 1965 in coppia con Lorenzo Bandini, (Ferrari 275 P), nel 1971 con Toine Hezemans (Alfa Romeo 33/3 Sport Prototipo) e nel 1975 con Arturo Merzario (Alfa Romeo 33TT12 spyder) nella sua ultima gara da pilota. Nato a Palermo il 4 marzo 1933, e tra i migliori piloti di vetture sport a livello internazionale. La passione diinizia quando giovanissimo assiste ad alcune edizioni del mitico Giro Automobilistico di Sicilia, voluto da Raimondo Lanza di Trabia con Stefano La Motta e Vincenzo. Si laurea in Giurisprudenza nel 1956 e collabora immediatamente nella gestionescuola di ...

Vaccarella, ex pilota di Ferrari e Alfa Romeo e vincitore di tre edizioni della Targa Florio, èoggi all'età di 88 anni. Il "preside volante", come era chiamato, si è spento all'ospedale ...... storico pilota siciliano che vinse ben 3 edizioni della Targa Florio Si è spento quest'oggi, all'età di 88 anni, Nino Vaccarella detto '', storica figura dell'automobilismo siciliano. ...“Un pilota di temperamento. Apparentemente calmo e compassato, si avvertiva in lui il fuoco e la passione della sua terra d’origine. Sulle vetture sport&nbs ...È morto a 88 anni Nino Vaccarella, detto Ninni, il miglior pilota siciliano vincitore di ben tre edizioni della Targa Florio. Nato a Palermo il 4 marzo 1933, e tra i migliori piloti di vetture sport a ...