È morto Melvin Van Peebles | icona della “New wave black” che ha sdoganato al cinema la cultura afroamericana

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilamericano perde uno dei suoi padri nobili: èil regista, sceneggiatore, attore e produttore statunitenseVandel, considerato tra i fondatori del genere Blaxploitation, grazie al suo film Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, del 1971. Padre del celebre attore Mario Van, l’artista si è spento nella sua casa di New York all’età di 89 anni. La famiglia ha annunciato la scomparsa dell’amato congiunto, avvenuta la scorsa notte scorsa, con un messaggio sui social. Un addio all’uomo e al cineasta, che è stato un pioniere che ha contribuito a promuovere la Newdel, aprendo la strada a eredi del calibro di Spike Lee e John Singleton. È ...

Van Peebles , autore, regista e interprete del cult Sweet Sweetback's Baadasssss Song, nonché padre del cineasta Mario Van Peebles, èa Chicago il 21 settembre 2021 all'età di 89 anni. ...approfondimento & film da vedere sul razzismo Il regista e scrittoreVan Peebles, figura di spicco del cinema afroamericano per i suoi film del movimento 'blaxploitation', èa 89 anni a New York. Van Peebles ha influenzato un'intera generazione di cineasti ...All'età di 89 anni è scomparso il regista Melvin Van Peebles, pionieristico apripista del Black Cinema. Sui social lo ricordano il figlio, l'attore e regista Mario Van Peebles e innumerevoli suoi "all ...WASHINGTON - Addio al regista e attore Melvin Van Peebles: l'icona del moderno cinema afroamericano e il pioniere dei film indipendenti americani è morto a 89 anni nella sua casa di Manhattan. Lo ha a ...