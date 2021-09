E' il giorno di Nanni Moretti e del suo Tre piani | Un inno alla vita e alla forza delle donne

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo Cannes, dove la pellicola era in concorso per l'Italia, e il lungo fermo causato dpandemia, esce nelle sale italiane il tanto atteso nuovo film di e con, 'Tre'. Per il ...

Leggi Anche A Cannes 74Moretti divide la critica ma conquista il pubblico: 11 minuti di applausi Al centro della narrazione tre famiglie che vivono nello stesso condominio: ogni appartamento ...Match Point Si apre così l'ultimo film diMoretti presentato a Cannes lo scorso undici luglio, lo stessoche Matteo Berrettini ha disputato la finale di Wimbledon contro Djokovic e, ...Dopo Cannes, dove la pellicola era in concorso per l'Italia, e il lungo fermo causato dalla pandemia, esce nelle sale italiane il tanto atteso nuovo film di e con Nanni Moretti, "Tre piani". Per il re ...Dopo il concorso a Cannes «Tre piani» di Nanni Moretti esce in sala. Si tratta del suo primo film tratto da un romanzo (di Eshkol Nevo). Ecco che cosa ci ha detto Margherita Buy a proposito del suo am ...