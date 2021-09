E’ giallo sulla sparizione di Giacomo Sartori a Milano: il mistero del furto dello zaino (Di giovedì 23 settembre 2021) Si tinge di giallo la sparizione di Giacomo Sartori, giovane 29enne originario di Belluno che da venerdì sera sembra essere sparito nel nulla. E’ stato visto per l’ultima volta in un’enoteca di Milano, città che lo ha accolto dopo la sua laurea: lo hanno immortalato le immagini della videocamera del locale visionate dai Carabinieri. Non solo, anche le persone che stavano lavorando nel locale, lo hanno visto. Da quel momento del ragazzo si sono perse le tracce e, a distanza di cinque giorni, il mistero si fa davvero sempre più fitto. La sua Polo grigia aziendale è stata ritrovata parcheggiata a meno di dieci metri dal canale davanti all’agriturismo cascina Caiella, in aperta campagna. Molto distante dall’enoteca di Via Vittorio Veneto dove Giacomo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 settembre 2021) Si tinge diladi, giovane 29enne originario di Belluno che da venerdì sera sembra essere sparito nel nulla. E’ stato visto per l’ultima volta in un’enoteca di, città che lo ha accolto dopo la sua laurea: lo hanno immortalato le immagini della videocamera del locale visionate dai Carabinieri. Non solo, anche le persone che stavano lavorando nel locale, lo hanno visto. Da quel momento del ragazzo si sono perse le tracce e, a distanza di cinque giorni, ilsi fa davvero sempre più fitto. La sua Polo grigia aziendale è stata ritrovata parcheggiata a meno di dieci metri dal canale davanti all’agriturismo cascina Caiella, in aperta campagna. Molto distante dall’enoteca di Via Vittorio Veneto dove...

