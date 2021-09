E CR7 sorpassa Messi lasciando la Signora

(Di giovedì 23 settembre 2021) Per Cristiano un guadagno annuo di 125 milioni di dollari grazie anche al passaggio allo United. I tre big del Psg ora lo inseguono

Per Cristiano un guadagno annuo di 125 milioni di dollari grazie anche al passaggio allo United. I tre big del Psg ora lo inseguonoOra la Juve deve decidere come sostituirema lo farà senza affanno perchè ha due possibilità davanti: o tornare su Moise Kean, che Allegri conosce bene e che tornerebbe di corsa alla casa madre ...Per Cristiano un guadagno annuo di 125 milioni di dollari grazie anche al passaggio allo United. I tre big del Psg ora lo inseguono ...L’argentino approdato al Paris Saint-Germain incasserà invece 110 milioni di dollari (93,7 mln di euro), di cui 75 dal club francese. Cristiano Ronaldo scavalca Messi e diventa il calciatore più pagat ...