(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 6 minuti Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di questa Procura, che ha disposto l’arresto di complessivi 56 soggetti, 35 dei quali sottoposti a custodia in carcere e gli altri collocati aglidomiciliari, tutti a vario titolo indagati dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine. L’operazione, denominata “DELIZIA” (dall’attività commerciale, “delicious”, di proprietà del capo promotore del sodalizio e della consorte, vera e propria base logistica per le condotte criminose), ha visto ...

Advertising

carolafrediani : La Policía Nacional spagnola, insieme a Polizia italiana, Europol e Eurojust, ha smantellato un'org criminale colle… - anteprima24 : ** #Droga, 56 arresti nel Salernitano: i dettagli dell'operazione 'Delizia' (VIDEO) ** - SergVessicchio : MAXI OPERAZIONE ANTI DROGA 56 ARRESTI NEL SALERNITANO - biancacle : RT @mattinodinapoli: Droga, sgominata organizzazione sequestrati 150 grammi di coca: 13 arresti - mattinodinapoli : Droga, sgominata organizzazione sequestrati 150 grammi di coca: 13 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Droga arresti

... nel corso di servizi di controllo del territorio delle ultime 24 ore, hanno svolto attività di contrastato nei seguenti settori in materia di stupefacenti (5, 170 gr. die 1.350 ...Era sottoposto aglidomiciliari, ma è uscito di casa come se nulla fosse per poter festeggiare il suo compleanno ...un'abitazione della zona dove sarebbero stati consumati anche alcolici eRinvenuti e sequestrati 23 grammi di cocaina, già suddivisa in più dosi pronte per lo spaccio COSENZA – È stato arrestato A .A., cosentino di 47 anni, pluripregiudicato per reati specifici e contro la ...Un controllo preventivo della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Cosenza ha permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina già pronte e destinate alla vendita. È questo il risultato di un contro ...