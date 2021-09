Draghi | uomo della necessità Gli imprenditori lo imbullonano a Chigi

(Di giovedì 23 settembre 2021) C’è, meglio c’è stato, “il mito politico dell’provvidenza” (il riferimento è a Mussolini) e ci sono stati “gli uomini del possibile”, cioè tutti gli ultimi nove presidenti del Consiglio. E poi ci sono “gli uomini delle”. Anzi l’delle, al singolare: Mario. Non è causale il distinguo che Carlo Bonomi fa quando apre i lavori dell’assemblea annuale di Confindustria, ritornata a una semi normalità in presenza al Palazzo dello Sport di Roma. Perché lamarca il posizionamento degli industriali su quella che è la partita più importante che ruota intorno a, il bivio palazzo-Quirinale. Il premier è in platea ad ascoltare. E il presidente di Confindustria ha le idee chiare: “Ci ...

L'che sussurra alle spie per mandato di Mario. No, non gli piace il ruolo di chi getta allarmi invano. Ma questo è il suo ruolo: sovrintendere ad uno degli apparati più delicati e ......gli assenti nella maggioranza) è stata la quarta fiducia in quarantott'ore messa dal governo.] di Antonella Mascalidi De Luca Agenas, due anni al capo Coscioni "Tentata violenza" ...C’è, meglio c’è stato, “il mito politico dell’uomo della provvidenza” (il riferimento è a Mussolini) e ci sono stati “gli uomini del possibile”, cioè tutti gli ultimi nove presidenti del Consiglio. E ...), è cambiato il mondo, ma dall’economia è nata solo l’economia: confermando che la politica — e la guerra che ne è un suo compendio supremo — sono tutt’altra cosa. Ma è difficile, assai difficile, ch ...