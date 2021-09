Draghi: "Tre miliardi contro il caro bollette, le tasse non aumenteranno" (Di giovedì 23 settembre 2021) Carenza di materie prime, e in particolare di gas e semiconduttori, quei materiali indispensabile per la produzione di chip per l’elettronica di consumo e le automobili. Il premier Mario Draghi ha illustrato alla platea di Confindustria le prossime mosse del Governo per arginare i danni causati dalle strozzature nelle catene di fornitura che portando a rincari sui prezzi. “Per le imprese sono particolarmente importanti i rincari sui materiali da costruzione, sul gas e sull’energia, e i problemi di approvvigionamento dei semiconduttori. Il Governo è impegnato a trovare soluzioni immediate a questi problemi, e a disegnare strategie di lungo periodo per ridurre le nostre vulnerabilità”, ha spiegato Draghi. “Per quanto riguarda il prezzo delle materie prime, esso è in parte temporaneo perché legato alla forte ripresa dell’economia globale. Già ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Carenza di materie prime, e in particolare di gas e semiconduttori, quei materiali indispensabile per la produzione di chip per l’elettronica di consumo e le automobili. Il premier Marioha illustrato alla platea di Confindustria le prossime mosse del Governo per arginare i danni causati dalle strozzature nelle catene di fornitura che portando a rincari sui prezzi. “Per le imprese sono particolarmente importanti i rincari sui materiali da costruzione, sul gas e sull’energia, e i problemi di approvvigionamento dei semiconduttori. Il Governo è impegnato a trovare soluzioni immediate a questi problemi, e a disegnare strategie di lungo periodo per ridurre le nostre vulnerabilità”, ha spiegato. “Per quanto riguarda il prezzo delle materie prime, esso è in parte temporaneo perché legato alla forte ripresa dell’economia globale. Già ...

