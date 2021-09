Draghi: "Oltre tre miliardi per diminuire le bollette a famiglie e pmi" (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo ha deciso di eliminare, per l'ultimo trimestre dell'anno, gli oneri di sistema del gas per tutti e quelli dell'elettricità per famiglie e piccole imprese. E' quanto afferma Mario Draghi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo ha deciso di eliminare, per l'ultimo trimestre dell'anno, gli oneri di sistema del gas per tutti e quelli dell'elettricità pere piccole imprese. E' quanto afferma Mario...

