Draghi | “L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il discorso del premier in videoconferenza all'evento dedicato al tema della pandemia: "La cooperazione globale è fondamentale per far finire questa emergenza". Al G20 "costituiremo il Global Health and Finance Board". Biden: “Doneremo al mondo altri 500di dosi” “Siamo pronti a triplicare i nostri sforzi” nel donare dosi di. "Entro fine anno doneremo 45di dosi" aipiù. Questo l'annuncio e la promessa del presidente del Consiglio, Mario, in videoconferenza al 'Global Covid-19 Summit', a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. Il premier ha sottolineato che Ue e Usa vogliono aumentare gli sforzi per raggiungere la "vaccinazione globale", rilevando che 2,5 miliardi di persone nel mondo hanno completato il loro ciclo di vaccinazione e che un ...