Draghi inciampa sulla storia economica | i dati non confermano la tesi secondo cui la conflittualità italiana ha frenato il Pil più che altrove

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Mi è venuto spontaneamente di chiedermi come mai dopo gli anni ’60 si sono interrotti i tassi di crescita e, come mi disse un amico, il giocattolo si è rotto”, ha detto oggi il presidente del Consiglio Marionel suo intervento all’assemblea annuale di Confindustria. Il presidente del Consiglio ha provato a darsi una risposta: “Le mutazioni del quadro internazionale, Bretton Woods, il prezzo del petrolio, due guerre, la grande inflazione, hanno cambiato il quadro internazionale, ma anche in questo quadro così difficile alcuni Paesi hanno affrontato gli anni ’70 con successo e una caratteristica che separa gli altri Paesi dall’Italia è il sistema delle relazioni industriali che lì sono state buone, mentre da noi col finire degli anni ’60 si è assistito alla totale distruzione delle relazioni industriali. Perciò insisto su questo, perché niente è più facile che ...

Rincari e ancora rincari. La benzina è già aumentata del 15% dall'inizio dell'anno, la corrente elettrica del 20%. E il peggio ancora deve arrivare: il gas salirà in autunno del ...