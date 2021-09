Dopo vent'anni, Roberto Cavalli torna a ruggire (Di giovedì 23 settembre 2021) «Vogliamo mantenere il DNA del brand, volgendo lo sguardo alle nuove generazioni». La promessa fatta da Ennio Fontana, general manager di Roberto Cavalli, durante la conferenza stampa per la presentazione della Cavalli Tower di Dubai, ha visto la sua piena realizzazione tra gli ambienti rococò del settecentesco Palazzo Clerici. La sfilata, tenutasi ieri sera per un pubblico ristretto, sancisce il debutto in passerella del nuovo direttore creativo Fausto Puglisi, in una collezione che rende omaggio alla «leggenda» Roberto Cavalli, ma che porta il brand in una direzione più prêt-à-porter. «Dobbiamo uscire e dobbiamo divertirci, ma sto pensando a un guardaroba di spezzati» ha raccontato lo stilista nel backstage. Accanto agli abiti glamour e sensuali - dove spiccano il nero e le stampe animalier ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) «Vogliamo mantenere il DNA del brand, volgendo lo sguardo alle nuove generazioni». La promessa fatta da Ennio Fontana, general manager di, durante la conferenza stampa per la presentazione dellaTower di Dubai, ha visto la sua piena realizzazione tra gli ambienti rococò del settecentesco Palazzo Clerici. La sfilata, tenutasi ieri sera per un pubblico ristretto, sancisce il debutto in passerella del nuovo direttore creativo Fausto Puglisi, in una collezione che rende omaggio alla «leggenda», ma che porta il brand in una direzione più prêt-à-porter. «Dobbiamo uscire e dobbiamo divertirci, ma sto pensando a un guardaroba di spezzati» ha raccontato lo stilista nel backstage. Accanto agli abiti glamour e sensuali - dove spiccano il nero e le stampe animalier ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo vent Mario Draghi all'Assemblea di Confindustria L'Italia si sta rimettendo in piedi dopo una crisi profonda. Questa fase richiede una politica di ... Nello stesso periodo, la produttività totale dei fattori è diminuita di più del 4% (nei vent'anni ...

Ilary Blasi, chi sono i figli avuti con Francesco Totti? "Infatti, mi dicono sempre che sono controllata, quindi mi fa piacere, dopo vent'anni essere ancora capace di... Che qui già le emozioni sono poche - se non ce le siamo giocate tutte - quel brivido ...

Milano, Linate, 20 anni dopo la strage il nostro «grazie» ai familiari Corriere della Sera Ragazzo di vent'anni uccide la madre a coltellate e scappa: è caccia all'uomo Follia a Cremona. Un giovane 20enne ha ucciso la madre a coltellate in un quartiere popolare. Il drammatico delitto è avvenuto al quinto piano di un palazzo dove la donna, di ...

Il Genoa cambia proprietà: è ufficiale Il Genoa Cricket and Football Club, il club più antico d’Italia, cambia proprietà: Enrico Preziosi dopo quasi vent'anni lascia al fondo americano 777 Partners.

