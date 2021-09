Donnarumma, il dubbio di Caressa trova d’accordo tutti (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora una panchina per Donnarumma contro il Mets: dubbi sulla sua scelta di andare al Paris Sait-Germain In panchina. Dopo aver giocato titolare contro il Lione, Donnarumma è tornato ad accomodarsi in panchina. A Metz in campo Pochettino ha mandato Keylor Navas, continuando l’alternanza che sta facendo discutere in Francia e non solo. Finora il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora una panchina percontro il Mets: dubbi sulla sua scelta di andare al Paris Sait-Germain In panchina. Dopo aver giocato titolare contro il Lione,è tornato ad accomodarsi in panchina. A Metz in campo Pochettino ha mandato Keylor Navas, continuando l’alternanza che sta facendo discutere in Francia e non solo. Finora il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

wikigreg : Cose che Maignan fa senza dubbio meglio di Donnarumma: usare i social - fra_accolla : RT @musagete10: “#Maignan in dubbio per un problema alla mano, mi dicono si sia spaccato di seghe pensando alle panchine di Donnarumma” Pe… - marsfromthestar : MI STA TREMANDO TUTTO, EVOCO TUTTI I SANTINI DI CHIESA, DONNARUMMA, BEBE VIO, TAMBIERI, ORIETTA BERTI, SABATINI-CAI… - 2020Grumpy : #Milan particolarmente sfortunato negli infortuni: out #Ibra e il suo naturale sostituto #Giroud; fuori #Calabria e… - Devilriki78 : RT @musagete10: “#Maignan in dubbio per un problema alla mano, mi dicono si sia spaccato di seghe pensando alle panchine di Donnarumma” Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma dubbio Padova - Triestina 2 - 0: biancoscudati in testa alla classifica ... che sfugge al suo diretto marcatore e che per poco non batte Donnarumma. Il vantaggio Al 19' il ... ma l'arbitro Carella annulla per un fuorigioco molto dubbio. La Triestina colleziona occasioni, ma ...

Il Milan ha un problema in porta che può cambiare la sfida con la Juve ... almeno al momento, Gigio Donnarumma passato al Psg e che per ora invece non se la sta passando per ...come il problema di Maignan sia notevolmente migliorato ma non del tutto e dunque un piccolo dubbio ...

Donnarumma, il dubbio di Caressa trova d’accordo tutti SerieANews Psg-Montpellier, le probabili formazioni: Pochettino con il dubbio Messi SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Al Parco dei Principi di Parigi si gioca il match valido per l’ottava giornata di Ligue 1 tra Psg e Montpellier. I padroni di casa sono in testa alla classifica a punteggi ...

LIVE - TERNANA-PARMA 0-0, Falletti si accende Lucarelli opta per il 4-3-3 con Capuano al centro della difesa, Koutsoupias in mediana e Donnarumma al centro dell'attacco. Nel Parma non gioca Buffon ...

... che sfugge al suo diretto marcatore e che per poco non batte. Il vantaggio Al 19' il ... ma l'arbitro Carella annulla per un fuorigioco molto. La Triestina colleziona occasioni, ma ...... almeno al momento, Gigiopassato al Psg e che per ora invece non se la sta passando per ...come il problema di Maignan sia notevolmente migliorato ma non del tutto e dunque un piccolo...SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Al Parco dei Principi di Parigi si gioca il match valido per l’ottava giornata di Ligue 1 tra Psg e Montpellier. I padroni di casa sono in testa alla classifica a punteggi ...Lucarelli opta per il 4-3-3 con Capuano al centro della difesa, Koutsoupias in mediana e Donnarumma al centro dell'attacco. Nel Parma non gioca Buffon ...