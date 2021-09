Donna uccisa a coltellate in casa sua a Cremona. Ritrovata dal marito esanime; si cerca il figlio (Di giovedì 23 settembre 2021) Una Donna è stata uccisa in casa sua a Cremona; è successo nella tarda mattinata di oggi giovedì 23 settembre. A ritrovarla è stato il marito, rientrato in casa dopo il lavoro; ora le forze dell’ordine stanno cercando il figlio 20enne. Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, ad essere sospettato del brutale omicidio sarebbe uno dei figli della coppia, che ora è in fuga. Donna uccisa in casa a Cremona: si cerca il figlio Una Donna di 55 anni è morta oggi, uccisa a coltellate in casa sua, nel quartiere popolare del Cambonino. I fatti risalgono intorno alle 12. La ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Unaè statainsua a; è successo nella tarda mattinata di oggi giovedì 23 settembre. A ritrovarla è stato il, rientrato indopo il lavoro; ora le forze dell’ordine stannondo il20enne. Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, ad essere sospettato del brutale omicidio sarebbe uno dei figli della coppia, che ora è in fuga.in: siilUnadi 55 anni è morta oggi,insua, nel quartiere popolare del Cambonino. I fatti risalgono intorno alle 12. La ...

Donna uccisa a coltellate in casa sua a Cremona. Ritrovata dal marito esanime; si cerca il figlio Una donna è stata uccisa in casa sua a Cremona; è successo nella tarda mattinata di oggi giovedì 23 settembre. A ritrovarla è stato il marito, rientrato in casa dopo il lavoro; ora le forze dell'ordin ...

