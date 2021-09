Donna uccisa a coltellate a Cremona, svolta nel caso: catturato il figlio 35enne, presunto omicida (Di giovedì 23 settembre 2021) Era ricercato da qualche ora il 35enne che avrebbe ucciso la madre, una Donna 54enne di origini marocchine ma residente da anni a Cremona. Gli agenti della polizia lo hanno fermato in serata in una zona di periferia e non avrebbe opposto resistenza: a mezzogiorno di oggi avrebbe ucciso la madre, per poi fuggire. Cremona, uccide la madre e si dà alla fuga: arrestato Secondo quanto riporta Ansa, Younes El Yassire, il 35enne ricercato da questa mattina dagli agenti di Cremona perché avrebbe accoltellato e ucciso la madre, è stato catturato in serata. La Questura temeva che l’uomo, non avendo la patente, volesse darsi alla macchia prendendo un treno alla stazione ferroviaria. Invece, sarebbe stato rintracciata alla periferia della città: Younes avrebbe vagato a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Era ricercato da qualche ora ilche avrebbe ucciso la madre, una54enne di origini marocchine ma residente da anni a. Gli agenti della polizia lo hanno fermato in serata in una zona di periferia e non avrebbe opposto resistenza: a mezzogiorno di oggi avrebbe ucciso la madre, per poi fuggire., uccide la madre e si dà alla fuga: arrestato Secondo quanto riporta Ansa, Younes El Yassire, ilricercato da questa mattina dagli agenti diperché avrebbe accoltellato e ucciso la madre, è statoin serata. La Questura temeva che l’uomo, non avendo la patente, volesse darsi alla macchia prendendo un treno alla stazione ferroviaria. Invece, sarebbe stato rintracciata alla periferia della città: Younes avrebbe vagato a ...

