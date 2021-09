Don Spagnesi, parroco arrestato a Prato indagato anche per truffa (Di giovedì 23 settembre 2021) "Il vortice della cocaina mi ha inghiottito, chiedo scusa a tutti". Usa queste parole Don Francesco Spagnesi, parroco di Prato per comunicare il suo pentimento. E lo fa una promessa: "Restituirò i soldi a tutti". Il prete che ha 40 anni è stato arrestato ed è ai domiciliari dal 15 settembre per traffico di droga e appropriazione indebita. Gli avvocati difensori comunicano che il loro assistito: "Vuole disintossicarsi e presto riceverà una visita del personale del Sert. La dipendenza dalla cocaina lo ha portato a vivere una doppia vita-aggiungono i legali" E le accuse a carico di Spagnesi sono pesantisisme. Eccole: traffico internazionale di droga, spaccio, appropriazione indebita, truffa e tentate lesioni gravissime. Il sacerdote avrebbe acquistato la droga con le offerte date dai ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 settembre 2021) "Il vortice della cocaina mi ha inghiottito, chiedo scusa a tutti". Usa queste parole Don Francescodiper comunicare il suo pentimento. E lo fa una promessa: "Restituirò i soldi a tutti". Il prete che ha 40 anni è statoed è ai domiciliari dal 15 settembre per traffico di droga e appropriazione indebita. Gli avvocati difensori comunicano che il loro assistito: "Vuole disintossicarsi e presto riceverà una visita del personale del Sert. La dipendenza dalla cocaina lo ha portato a vivere una doppia vita-aggiungono i legali" E le accuse a carico disono pesantisisme. Eccole: traffico internazionale di droga, spaccio, appropriazione indebita,e tentate lesioni gravissime. Il sacerdote avrebbe acquistato la droga con le offerte date dai ...

