Don Matteo 13, Raoul Bova è Don Massimo: le prime foto dal set (Di giovedì 23 settembre 2021) Lo scorso sabato 18 settembre, Terence Hill ha girato le ultime scene di Don Matteo. Il volto storico della serie di Rai1 ha smesso per sempre gli abiti talari, salutando tutta la troupe e, in particolar modo, il Comune di Spoleto, che da oltre 20 anni ospita le riprese dello show. In vista dello storico addio, la città ha organizzato una festa dal sapore dolce-amaro per salutare l’interprete 82enne. Ora, a distanza di pochi giorni da quel fatidico momento, a risplendere sotto la luce dei riflettori è Raoul Bova. L’attore, chiamato a “sostituire” Terence Hill – o, per meglio dire, “a raccoglierne il testimone” – sarà infatti Don Massimo. E, stando ai primi scatti trapelati dal set, le differenze sono sostanziali. Addio Don Matteo e benvenuto Don Massimo: un prete “in borghese“ Pochi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 settembre 2021) Lo scorso sabato 18 settembre, Terence Hill ha girato le ultime scene di Don. Il volto storico della serie di Rai1 ha smesso per sempre gli abiti talari, salutando tutta la troupe e, in particolar modo, il Comune di Spoleto, che da oltre 20 anni ospita le riprese dello show. In vista dello storico addio, la città ha organizzato una festa dal sapore dolce-amaro per salutare l’interprete 82enne. Ora, a distanza di pochi giorni da quel fatidico momento, a risplendere sotto la luce dei riflettori è. L’attore, chiamato a “sostituire” Terence Hill – o, per meglio dire, “a raccoglierne il testimone” – sarà infatti Don. E, stando ai primi scatti trapelati dal set, le differenze sono sostanziali. Addio Done benvenuto Don: un prete “in borghese“ Pochi ...

