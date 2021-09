Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per droga “vuole disintossicarsi. La cocaina lo ha distaccato dalla realtà, viveva una doppia vita” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il massiccio uso di cocaina lo ha distaccato dalla realtà fino a fargli vivere una doppia vita” e per questo don Francesco Spagnesi “ha detto che vuole disintossicarsi, che vuole iniziare un percorso e per questo già nei prossimi giorni riceverà una visita del personale del Sert”. A parlare è l’avvocato Federico Febbo, il legale che difende assieme alla collega Costanza Malerba il sacerdote arrestato lo scorso 14 settembre a Parto per traffico di droga e appropriazione indebita. Dalle indagini è emerso che il prete, ora ai domiciliari, avrebbe acquistato cocaina con le offerte date dai parrocchiani per aiutare le “famiglie bisognose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il massiccio uso dilo hafino a fargli vivere una” e per questo don“ha detto che, cheiniziare un percorso e per questo già nei prossimi giorni riceverà una visita del personale del Sert”. A parlare è l’avvocato Federico Febbo, il legale che difende assieme alla collega Costanza Malerba il sacerdotelo scorso 14 settembre a Parto per traffico die appropriazione indebita. Dalle indagini è emerso che il, ora ai domiciliari, avrebbe acquistatocon le offerte date dai parrocchiani per aiutare le “famiglie bisognose ...

