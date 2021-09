Disney+: pubblicità sulla piattaforma, in futuro? Le dichiarazioni di Bob Chapek (Di giovedì 23 settembre 2021) Il CEO di Disney Bob Chapek avrebbe recentemente discusso la possibilità dell'aggiunta di spazi pubblicitari al servizio streaming Disney+: vediamo cos'ha detto. Disney+ potrebbe presto vedere l'aggiunta di una qualche forma di pubblicità? Sentiamo cosa ha avuto da dire in merito il CEO della Walt Disney Company Bob Chapek. Come riportano anche CBR e What's On Disney+, durante la Goldman Sachs 30th Annual Communacopia Conference gli alti piani Disney hanno discusso della possibilità di introdurre degli adv anche sull'eponima piattaforma, magari seguendo il modello dell'addressable advertising (pubblicità indirizzabile, ovvero personalizzata, su modello degli interessi dello spettatore). "Credo che ciò che stia guidando la strategia di Hulu sia una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) Il CEO di Disney Bobavrebbe recentemente discusso la possibilità dell'aggiunta di spazi pubblicitari al servizio streaming: vediamo cos'ha detto.potrebbe presto vedere l'aggiunta di una qualche forma di? Sentiamo cosa ha avuto da dire in merito il CEO della Walt Disney Company Bob. Come riportano anche CBR e What's On, durante la Goldman Sachs 30th Annual Communacopia Conference gli alti piani Disney hanno discusso della possibilità di introdurre degli adv anche sull'eponima, magari seguendo il modello dell'addressable advertising (indirizzabile, ovvero personalizzata, su modello degli interessi dello spettatore). "Credo che ciò che stia guidando la strategia di Hulu sia una ...

