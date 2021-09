Disney Classic Games Collection annunciato ufficialmente per PC | Switch | PlayStation e Xbox

(Di giovedì 23 settembre 2021) E' stato, una raccolta di giochi che uscirà su Nintendo, PC tramite Steam,questo autunno. Si tratta della versione aggiornata dei precedenti giochi: Aladdin e il Re Leone con un paio di titoli extra aggiunti, anche se apparentemente per adesso non ci sarà un aggiornamento per coloro che hanno acquistato il precedente capitolo. Il Libro della Giungla è ora incluso, nonché una versione SNES di Aladdin appena aggiunta. Come confermato precedentemente da un leak questa raccolta esiste veramente e oltre ad una serie di gallerie di immagini e colonne sonore sono presenti i seguenti giochi: I nuovi ...

Per la serie dei grandi ritorni videoludici, tocca aiGames Collection fare capolino tra le prossime uscite per console . Quello dei cofanetti, o edizioni da collezione, che contengono i migliori giochi di un periodo è una tendenza ormai ...Nighthawk Interactive annuncia oggiGames Collection , una raccolta che include tutte le versioni 16 bit dei classici Aladdin , The Lion King e The Jungle Book . La compilation è attesa su PS4, Xbox One, Switch e PC per ...A distanza di tempo arriva quest'oggi l'annuncio ufficiale e la conferma dei rumors che circolavano sulla rete sull'esistenza di una nuova Disney Classic ...Il Giocattoli classici Disney Porta Il libro della giungla insieme ad Aladdin e Il re leone. Il Libro della Giungla e Aladdin riceveranno ciascuno la ...