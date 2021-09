Diretta Roma-Udinese 1-0 live: ?il primo ammonito giallorosso è Pellegrini (Di giovedì 23 settembre 2021) SEGUI LA Diretta DI Roma-Udinese2° TEMPO50' - Ci prova l'Udinese, ma il colpo di testa di Becao dopo un cross dalla destra finisce alto.46' - Fischio... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 settembre 2021) SEGUI LADI2° TEMPO50' - Ci prova l', ma il colpo di testa di Becao dopo un cross dalla destra finisce alto.46' - Fischio...

Advertising

Corriere : Il padre dei fratelli Bianchi picchia e manda al pronto soccorso un cameraman de «La vita in diretta» - mattino5 : #Roma e i rifiuti, Termovalorizzatori si o no? Ecco come risponde @virginiaraggi in diretta a #Mattino5 - Mov5Stelle : Segui la diretta qui ?? - cafifal : RT @fanpage: Omicidio Willy Monteiro, Il padre dei fratelli Bianchi avrebbe minacciato di 'sciogliere i cani' contro i giornalisti Rai aggr… - NaebotherPal : Sto pe menà a uno qui in saletta. È arrivato,ha chiesto'che sta a fa la Roma?' 'Vince' 'Allora me gioco in diretta… -