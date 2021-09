DIG Festival 2021: il giornalismo investigativo a Modena dal 30 settembre al 3 ottobre (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 30 settembre al 3 ottobre DIG Festival torna a Modena con quattro giorni dedicati all’approfondimento di qualità, all’inchiesta e al reportage (qui il programma ufficiale). Per questa settima edizione è stato scelto il titolo UNMUTE, ovvero «togliere il muto», «smutare», un gesto entrato in modo prorompente nella nostra quotidianità che per DIG significa dare e alzare la voce, rimettere al centro storie e temi fondamentali silenziati dalla pandemia che ha occupato tutti gli spazi cognitivi e giornalistici. DIG porta a Modena i principali broadcaster e produttori internazionali, freelance, attivisti e giornalisti sotto attacco, registi, studiosi e artisti, protagonisti di decine di proiezioni, incontri, talk, conferenze, seminari ed eventi speciali. Per quattro giorni la città emiliana si trasforma ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 30al 3DIGtorna acon quattro giorni dedicati all’approfondimento di qualità, all’inchiesta e al reportage (qui il programma ufficiale). Per questa settima edizione è stato scelto il titolo UNMUTE, ovvero «togliere il muto», «smutare», un gesto entrato in modo prorompente nella nostra quotidianità che per DIG significa dare e alzare la voce, rimettere al centro storie e temi fondamentali silenziati dalla pandemia che ha occupato tutti gli spazi cognitivi e giornalistici. DIG porta ai principali broadcaster e produttori internazionali, freelance, attivisti e giornalisti sotto attacco, registi, studiosi e artisti, protagonisti di decine di proiezioni, incontri, talk, conferenze, seminari ed eventi speciali. Per quattro giorni la città emiliana si trasforma ...

Advertising

axelhumlesjo : RT @serenatinari: Conto alla rovescia per #DIG2021 @DIGawards il festival internazionale dei documentari d'inchiesta - a Modena @cittadimod… - aldoceccarelli : RT @serenatinari: Conto alla rovescia per #DIG2021 @DIGawards il festival internazionale dei documentari d'inchiesta - a Modena @cittadimod… - carolafrediani : RT @serenatinari: Conto alla rovescia per #DIG2021 @DIGawards il festival internazionale dei documentari d'inchiesta - a Modena @cittadimod… - DIGawards : RT @serenatinari: Conto alla rovescia per #DIG2021 @DIGawards il festival internazionale dei documentari d'inchiesta - a Modena @cittadimod… - serenatinari : Conto alla rovescia per #DIG2021 @DIGawards il festival internazionale dei documentari d'inchiesta - a Modena… -