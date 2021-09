Dieta mediterranea e sostenibilità, Confagricoltura e Federalimentare insieme (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Salvaguardare le diete tradizionali, una su tutte quella mediterranea, assicurando al tempo stesso un contributo sostanziale al miglioramento dei sistemi alimentari verso un modello sempre più sostenibile. Questa la sfida e l’obiettivo che vedono insieme Confagricoltura e Federalimentare in occasione del Vertice sui sistemi alimentari che si apre oggi a New York. I traguardi da raggiungere sono garantire cibo sicuro e in quantità adeguata a una popolazione in crescita a livello globale, ridurre la fame nel mondo, promuovere modelli di consumo più sostenibili per l’ambiente e per la protezione delle risorse naturali. “A fronte di tali obiettivi, tuttavia – spiegano i due presidenti Massimiliano Giansanti (Confagricoltura) e Ivano Vacondio (Federalimentare) – vanno ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Salvaguardare le diete tradizionali, una su tutte quella, assicurando al tempo stesso un contributo sostanziale al miglioramento dei sistemi alimentari verso un modello sempre più sostenibile. Questa la sfida e l’obiettivo che vedonoin occasione del Vertice sui sistemi alimentari che si apre oggi a New York. I traguardi da raggiungere sono garantire cibo sicuro e in quantità adeguata a una popolazione in crescita a livello globale, ridurre la fame nel mondo, promuovere modelli di consumo più sostenibili per l’ambiente e per la protezione delle risorse naturali. “A fronte di tali obiettivi, tuttavia – spiegano i due presidenti Massimiliano Giansanti () e Ivano Vacondio () – vanno ...

Ha fatto tappa a Cicerale ieri il progetto di ricerca scientifica C. I. A. O sulla Dieta Mediterranea e sul Cilento, terra di longevità. Per due settimane 40 medici e ricercatori universitari svedesi saranno nel Cilento proprio per testare la dieta mediterranea ideata dal ...

