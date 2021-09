Diego Mancini | Fino all’ultimo battito | la storia del cardiochirurgo

Leggi su ck12

(Di giovedì 23 settembre 2021) Arriva un’altra medical fiction su Raiuno, conosciamo . (screenshot video)Quando va in onda per la prima volta una fiction, soprattutto se girata in Italia e ambientata in un ospedale, ci si chiede se dietro le storie raccontate ci sia qualcosa di vero. E’ ad esempio il caso di Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero nei panni di un medico alle prese con il dramma della perdita della memoria. Quella era come noto unavera e ispirata alla vicenda di Pierdante Piccioni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Doc – Nelle tue mani: chi è Maria Assunta, moglie di Pierdante Piccioni A partire da questa sera, Raiuno propone una nuova medical fiction, che racconta di unbarese alle prese con una serie di intrighi e vicende complicate. A interpretare questo personaggio, è un attore molto amato dal pubblico italiano, ovvero ...