Diablo II | Resurrected riapre le porte dell' Inferno con il brano metal ' Start again' di Cristina Scabbia e Mark the Hammer

(Di giovedì 23 settembre 2021)è tornato. Oggi, dopo oltre 20 anni dall'uscita'amatoII,II:le, permettendo ai fan di combattere i demoni e raccogliere bottini come ai vecchi tempi. Per celebrare l'arrivo diII:, la cantante dei Lacuna Coil,, insieme al chitarrista e youtuberthehanno collaborato a un eccezionale tributointitolato "". Il testo, cantato in inglese da, è ispirato alla poesia "The Initiate", una composizione in due parti ...

L'attesa ormai è quasi finita e sembra che finalmente tra non molto tutti potremo mettere le mani su quello che è una rimasterizzazioni più attese di sempre.è in dirittura d'arrivo e tantissimi giocatori non vedono l'ora di buttarcisi a capofitto per fare nuovi record e magari ripercorrere la stessa avventura compiuta anni fa sul ...Simu Liu, protagonista del recente film Marvel - Shang - Chi - ha prestato il suo volto per un trailer live - action in vista dell'imminente uscita di2:. Per celebrare l'imminente lancio di2:, il remaster del classico gioco di ruolo di Blizzard, è stato pubblicato un simpatico trailer live - action con un ...A breve distanza dalla pubblicazione dell'evocativo trailer di lancio di Diablo II: Resurrected, che ha visto la partecipazione dell'attore Winston Duke, arriva ora l'annuncio di un'ulteriore ...Bentornati al Sanctuarium, Diablo è tornato. Oggi, dopo oltre 20 anni dall’uscita dell’amato Diablo II, Diablo II: Resurrected riapre le porte dell’inferno, permettendo ai fan di combattere i demoni e ...