Diablo II | Resurrected giocato in diretta alle 21! Nel grande Invitational Event c' è anche Eurogamer it

Oggi, 23 settembre, Diablo II: Resurrected sbarca su PC e console. Per l'occasione, è in programma una speciale diretta di Eurogamer.it. Come annunciato nel comunicato stampa dedicato al brano 'Start again' di Cristina Scabbia e Mark the Hammer, Blizzard ha annunciato un Invitational Event che si terrà stasera 23 settembre a partire dalle 21:00 in diretta su Twitch. Durante la serata, 6 squadre composte da giornalisti e streamer molto amati dalla community di Diablo si affronteranno in un'avvincente sfida dell'attesissimo remake.

