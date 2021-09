“Deve uscire!”. GF Vip, scoppia il caso Tommaso Eletti. Furia Manila Nazzaro: “Ecco cosa fa” (Di giovedì 23 settembre 2021) Cominciano i primi scontri tra i concorrenti del GF Vip 6. Chi si immola per la causa giusta è Manila Nazzaro che per prima ha iniziato a mettere i puntini sulle i. E l’ex Miss Italia non ci sta soprattutto per un comportamento in particolare, quello di Sophie Codegoni, accusata di totale assenza di altruismo. Manila quindi le chiede di aiutare con le faccende domestiche senza troppe cerimonie. Pentita per i toni che ha assunto la discussione, la Nazzaro fa marcia indietro mentre Sophie promette di rendersi utile. Ma la cosa non si è fermata qui. In queste ultimare ore, c’è da dirlo, nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione. Prima lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ai ferri corti dopo l’ultima puntata che ha messo in chiaro le intenzioni della bella influencer ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Cominciano i primi scontri tra i concorrenti del GF Vip 6. Chi si immola per la causa giusta èche per prima ha iniziato a mettere i puntini sulle i. E l’ex Miss Italia non ci sta soprattutto per un comportamento in particolare, quello di Sophie Codegoni, accusata di totale assenza di altruismo.quindi le chiede di aiutare con le faccende domestiche senza troppe cerimonie. Pentita per i toni che ha assunto la discussione, lafa marcia indietro mentre Sophie promette di rendersi utile. Ma lanon si è fermata qui. In queste ultimare ore, c’è da dirlo, nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione. Prima lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ai ferri corti dopo l’ultima puntata che ha messo in chiaro le intenzioni della bella influencer ...

