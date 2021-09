Detroit: Become Human, tra i protagonisti c’era una prostituta androide ma Sony lo impedì, per un leaker – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) Nei piani originali di Quantic Dream, Detroit: Become Human aveva quattro protagonisti, di cui uno era una prostituta androide, ma Sony blocco tutto.. A distanza di oltre tre anni dal debutto su PS4, è emerso un presunto retroscena riguardante lo sviluppo di Detroit: Become Human. A quanto pare Sony avrebbe impedito che il gioco avesse tra i protagonisti una prostituta androide, stando alle informazioni condivise dal Tom Henderson. Stando a quanto afferma il noto leaker, Detroit: Become Human è nato dalle ceneri di un altro progetto, chiamato Project Karma/Solstice. Si trattava di un ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021) Nei piani originali di Quantic Dream,aveva quattro, di cui uno era una, mablocco tutto.. A distanza di oltre tre anni dal debutto su PS4, è emerso un presunto retroscena riguardante lo sviluppo di. A quanto pareavrebbe impedito che il gioco avesse tra iuna, stando alle informazioni condivise dal Tom Henderson. Stando a quanto afferma il notoè nato dalle ceneri di un altro progetto, chiamato Project Karma/Solstice. Si trattava di un ...

Advertising

Multiplayerit : Detroit: Become Human, tra i protagonisti c'era una prostituta androide ma Sony lo impedì, per un leaker - Eurogamer_it : #DetroitBecomeHuman doveva avere anche un quarto personaggio, ma #Sony non ha voluto. - mooseekcom : Videogames, gli autori di Detroit Become Human al lavoro su un - IGNitalia : Emergono nuovi dettagli sul gioco (presunto, non annunciato) ambientato nell'universo di #StarWars e sviluppato da… - RR0SIIE : ok sto giocando a detroit become human e stavo pensando alla tesla e ai robot che sta creando finalmente tra qualch… -