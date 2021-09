Detroit: Become Human 'avrebbe dovuto avere una prostituta androide ma Sony bloccò tutto' (Di giovedì 23 settembre 2021) Recentemente di Quantic Dream ne abbiamo sentito parlare spesso, dato che a quanto pare il team di sviluppo starebbe lavorando ad un gioco di Star Wars. Una delle persone che ha rivelato queste informazioni, ovvero l'insider Tom Henderson, ha pubblicato oggi nuovi dettagli sullo stato attuale dello studio guidato da Davig Cage, condividendo inoltre un particolare aneddoto del rapporto dello studio con Sony. Dopo il lancio di Beyond: Two Souls nel 2013, Quantic Dream ha iniziato a lavorare su un sandbox spaziale che è stato in sviluppo per due anni prima con il nome di "Project Karma" e successivamente come "Project Solstice". Il motore di questo open world stava dando problemi allo studio, secondo Tom Henderson, e Sony ha deciso di cancellarlo per dare la priorità a quello che sarebbe poi diventato Detroit: Become ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Recentemente di Quantic Dream ne abbiamo sentito parlare spesso, dato che a quanto pare il team di sviluppo starebbe lavorando ad un gioco di Star Wars. Una delle persone che ha rivelato queste informazioni, ovvero l'insider Tom Henderson, ha pubblicato oggi nuovi dettagli sullo stato attuale dello studio guidato da Davig Cage, condividendo inoltre un particolare aneddoto del rapporto dello studio con. Dopo il lancio di Beyond: Two Souls nel 2013, Quantic Dream ha iniziato a lavorare su un sandbox spaziale che è stato in sviluppo per due anni prima con il nome di "Project Karma" e successivamente come "Project Solstice". Il motore di questo open world stava dando problemi allo studio, secondo Tom Henderson, eha deciso di cancellarlo per dare la priorità a quello che sarebbe poi diventato...

Eurogamer_it : #DetroitBecomeHuman doveva avere anche un quarto personaggio, ma #Sony non ha voluto. - mooseekcom : Videogames, gli autori di Detroit Become Human al lavoro su un - IGNitalia : Emergono nuovi dettagli sul gioco (presunto, non annunciato) ambientato nell'universo di #StarWars e sviluppato da… - RR0SIIE : ok sto giocando a detroit become human e stavo pensando alla tesla e ai robot che sta creando finalmente tra qualch… - zazoomblog : Quantic Dream studio di Detroit Become Human al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars? - #Quantic #Dream #studio… -