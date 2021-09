Delser Women Apu Udine e Sixtus | ancora quattro anni insieme

Advertising

karda70 : La #Delser #Women @apudine strappazza in amichevole il #KKRijeka: cronaca e tabellino #Udine #BasketFemminile… -

Ultime Notizie dalla rete : Delser Women

UdineToday

Tra queste figurano le ragazze dellaApu Udine di Serie A2 e della squadra Under 19, così come tutte le squadre del settore giovanile e del Minibasket della Libertas Basket School le ...Nella mattinata odierna, la giocatrice dellaApuUdine Laura Medeot si è sottoposta all'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione, effettuata presso l'Ospedale di Tolmezzo dalla ...Si rinnova la partnership fra Libertas Basket School e Sixtus Italia. Interessate al prolungamento del sodalizio, le ragazze della Delser Women Apu Udine di Serie A2 e dell'Under 19 ...Annullata l'amichevole in programma per oggi contro la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso. Il nuovo programma della fase finale della preseason della Delser ...