Delio Rossi frena | ' Per giudicare il Napoli servono dieci giornate'

(Di giovedì 23 settembre 2021), tecnico di grande esperienza, predica calma. Non solo all'ambiente napoletano, in fermento visto il grande avvio di stagione, ma in generale nel giudcare la stagione appena ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Delio Rossi: “Napoli e Milan mi hanno convinto più di tutte, ma occhio a una terza squadra” - CalcioNapoli24 : - fcin1908it : Delio Rossi: “Icardi? Aveva ragione Spalletti su un aspetto. E’ diventato statico” - MundoNapoli : Delio Rossi: “Milan e Napoli mi hanno convinto più di tutte” - 100x100Napoli : Delio #Rossi dice la sua sulla #SerieA. -

Ultime Notizie dalla rete : Delio Rossi

NAPOLI -, tecnico di grande esperienza, predica calma. Non solo all'ambiente napoletano, in fermento visto il grande avvio di stagione, ma in generale nel giudcare la stagione appena iniziata: " ...A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", è intervenuto, allenatore, dove ha parlato della Serie A. Di seguito il suo intervento: ' Una rimonta della Juventus? Partiamo dal presupposto che siamo sempre nel dopo COVID - 19 e ancora gli stadi ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Delio Rossi, allenatore: "Una rimonta della Juventus? Partiamo dal presupposto che siamo sempre nel dopo COVID-19 e ancora ...Le parole del tecnico: "L’ho fatto esordire io, lui era la quinta punta ed era in Primavera. Secondo me aveva le doti di un calciatore importante, è diventato molto più statico" ...